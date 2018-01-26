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В татарстанском селе Новое Надырово построят три детских и одну спортплощадку

26 января 2018, 17:48

Программа благоустройства района, начатая в 2017 году, будет продолжена.
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(Казань, 26 января, «Татар-информ»). В 2018 году в селе Новое Надырово Альметьевского района установят три детские площадки и одну многофункциональную спортивную. Об этом рассказал на сходе граждан сельского поселения его глава Сирень Миннебаев, сообщает пресс-служба района.

Второй год подряд в спартакиаде среди сельской молодежи района команда Новонадыровского сельского поселения занимает первое место, отметил он. Эти успехи были замечены.

Новые детские площадки будут оборудованы в местном детском саду, около школы и по улице Кирова на въезде в село.

Руководитель аппарата Совета района Роза Афлятунова, со своей стороны, отметила, что за минувший год уже была проведена большая работа по благоустройству территории поселения и выразила надежду, что она будет продолжена в нынешнем году.
 


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