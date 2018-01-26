На Russia Halal Expo в Казани планируют пригласить бизнесменов из Пакистана, Ирана и Малайзии

(Казань, 26 января, «Татар-информ»). На выставке халяль-индустрии Russia Halal Expo в Казани, которая пройдет в мае 2018 года, могут принять участие представители бизнеса из Пакистана, Ирана и Малайзии. Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» заявил председатель Комитета по стандарту «Халяль» ДУМ РТ Марат Низамов.

«Рассчитываем, что в этом году мы будем очень плотно работать с Центром развития исламской экономики Дубая, и что они нам помогут привлечь каких-то своих производителей, свои организации, которым будет интересен российский и татарстанский рынок», — заявил Марат Низамов.

Халяльной продукцией из Татарстана интересуются страны Юго-Восточной Азии, а именно Малайзия и Индонезия, отметил председатель комитета ДУМ РТ.

«На сегодняшний день больше поставляется кондитерская продукция, потому что для поставки мясной продукции необходима аккредитация», — сообщил он.

Russia Halal Expo — это некий срез и показатель того, как развивается в реальном секторе экономики исламское направление, в данном случае халяль-индустрия, заявил первый замруководителя АИР РТ Инсаф Галиев.

«Это влияет на мнения потенциальных инвесторов о нашей республике, прежде всего из исламских государств», — отметил он.