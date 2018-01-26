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Общество, Наука и образование

В Казанском техникуме информационных технологий и связи пройдет День открытых дверей

26 января 2018, 19:50

Казанский техникум информационных технологий и связи проведет бесплатные занятия для школьников по IT-направлениям.
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(Казань, 26 января, «Татар-информ»). Казанский техникум информационных технологий и связи приглашает школьников 29 января на День открытых дверей. Об этом сообщает пресс-служба Министерства информатизации и связи РТ.

«В этот день можно будет посетить выставку новинок в сфере информационных технологий и связи, побывать на тренировочных площадках Российской сборной команды, выступающей на соревнованиях Wordskills, а также посетить Всероссийский этап соревнований по робототехнике. Также можно познакомиться с лабораториями и аудиториями, где готовят будущих специалистов по информационным технологиям и связным квалификациям», — сказано в сообщении.

Техникум формирует группы на бесплатные занятия, которые начнутся с мая 2018 года по следующим IT-направлениям: робототехника, web-дизайн, основы программирования, виртуальная реальность, сетевые технологии и космические аппараты.
 


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