В московский кинотеатр «Пионер» прибыла полиция после показа фильма «Смерть Сталина»

(Казань, 26 января, «Татар-информ»). В кинотеатр «Пионер» в Москве, показавший комедию «Смерть Сталина», пришли сотрудники полиции, сообщает РИА «Новости».

Очевидцы рассказали СМИ, что полицейские действительно находились в кинотеатре, но о цели своего визита не сообщали и не отвечали на вопросы, состоится ли показ в вечернее время.

Сейчас кинотеатр продолжает работать в штатном режиме. Следующий сеанс показа запланирован на 21.50.

Ранее сообщалось, что кинотеатр «Пионер», расположенный на Кутузовском проспекте, показал сатирическую комедию «Смерть Сталина», несмотря на отзыв у нее прокатного удостоверения. Картина вызвала ажиотаж: все билеты на ее просмотр раскуплены вплоть до 3 февраля.

Прокатное удостоверение у британско-французской комедии режиссера Армандо Ианнуччи было отозвано 23 января.

Согласно КоАП РФ, за показ фильма без разрешения на прокат юридическим лицам грозит штраф в размере от 50 до 100 тыс. рублей. Повторное нарушение или продолжение сеансов грозит кинотеатру увеличением штрафа и приостановкой деятельности на 90 суток.