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На выставке Russia Halal Expo в Казани ожидается до 100 участников

26 января 2018, 17:32

Вторая выставка халяль-индустрии пройдет в столице Татарстана в мае 2018 года.
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(Казань, 26 января, «Татар-информ»). В этом году на выставке халяль-индустрии Russia Halal Expo в Казани примут участие до 100 участников. Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» заявил председатель Комитета по стандарту «Халяль» ДУМ РТ Марат Низамов. 

«Мы в этом году планируем от 80 до 100 участников, это опять же будут представители пищевой индустрии, это наши предприятия, в первую очередь, которые имеют сертификаты. Кроме того, будут представители предприятий, которые производят одежду и предметы обихода», — заявил он. 

На выставку пригласят организации, которые занимаются финансовыми услугами, образовательные и медицинские учреждения, туристические компании, отметил Марат Низамов. 

Выставка Russia Halal Expo проходит в Казани второй год. В 2018 году она состоится в мае.


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