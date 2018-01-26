На выставке Russia Halal Expo в Казани ожидается до 100 участников

(Казань, 26 января, «Татар-информ»). В этом году на выставке халяль-индустрии Russia Halal Expo в Казани примут участие до 100 участников. Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» заявил председатель Комитета по стандарту «Халяль» ДУМ РТ Марат Низамов.

«Мы в этом году планируем от 80 до 100 участников, это опять же будут представители пищевой индустрии, это наши предприятия, в первую очередь, которые имеют сертификаты. Кроме того, будут представители предприятий, которые производят одежду и предметы обихода», — заявил он.

На выставку пригласят организации, которые занимаются финансовыми услугами, образовательные и медицинские учреждения, туристические компании, отметил Марат Низамов.

Выставка Russia Halal Expo проходит в Казани второй год. В 2018 году она состоится в мае.