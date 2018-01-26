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В Нурлате определили лучших учителя ОБЖ и педагога-психолога

26 января 2018, 22:19

Завершился муниципальный этап республиканского конкурса «Лучший работник сферы воспитания и дополнительного образования детей».

(Казань, 26 января, «Татар-информ»). Муниципальный этап конкурса «Лучший работник сферы воспитания и дополнительного образования детей» определил лучшего учителя ОБЖ и лучшего педагога-психолога Нурлата, пишет газета «Дуслык».

Асом в преподавании основ безопасности жизнедеятельности стал педагог Нурлатской гимназии Гелюс Залалтдинов. Второе место заняла учитель ОБЖ школы № 1 Елена Ахмадеева, третье – Айрат Замалеев из Фомкинской средней школы.

Лучшим педагогом-психологом выбрали Надежду Зайкову из Нурлатского центра «Доверие». На втором месте оказалась психолог Нурлатской школы-интерната для детей с ограниченными возможностями здоровья Гульназ Файзуллина, на третьем – Александр Орехов из центра «Доверие».

Победители муниципального этапа конкурса примут участие в зональном туре 16 февраля.


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