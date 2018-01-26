Рустам Минниханов сообщил о проблемах с рождаемостью в Татарстане

(Казань, 26 января, «Татар-информ», Валерия Белова). Президент Татарстана Рустам Минниханов сообщил о серьезных проблемах с демографией в республике. Об этом глава республики заявил на итоговом заседании коллегии Министерства здравоохранения РТ.

«Мы серьезно упали по демографии. Мы держимся за счет того, что снижается смертность. А по рождаемости мы начали буксовать. Это нас очень беспокоит. В целом показатели медицинские неплохие, но нам надо очень серьезно проанализировать демографическую ситуацию. Позитивно то, что у нас растет продолжительность жизни — 74 года», – сказал Рустам Минниханов.

По словам Президента, проблемы с демографией сегодня обсуждаются на уровне федерального Правительства.

«Демография и на федеральном уровне очень серьезно обсуждается. Принят и ряд решений. Мы пытаемся тоже найти свои возможности, чтобы улучшить эту ситуацию», – подчеркнул Президент РТ.