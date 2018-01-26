Татарстанской делегации в Алматы презентовали казахские инновации

(Казань, 26 января, «Татар-информ»). Татарстанской делегации под руководством заместителя Премьер-министра РТ Василя Шайхразиева в Алматы представили Центр обслуживания инвесторов по принципу «одного окна», индустриальную и свободную экономическую зону «ПИТ», а также проект Smart City. Об этом сообщает официальный интернет-ресурс Акимата г. Алматы.



Аким Алматы Бауыржан Байбек отметил, что на сегодня в Казахстане проживает вторая по численности татарская община в зарубежье. Василь Шайхразиев подчеркнул, что укреплению дружбы народов и обмену опытом в различных сферах способствует активное сотрудничество между Алматы и Казанью.



Стороны обсудили развитие туризма, реализацию проектов в сфере образования, культуры и другие аспекты двустороннего сотрудничества.



Также в мегаполисе состоялся большой концерт с участием казахских и татарских звезд.