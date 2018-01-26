Шестеро нижегородских спортсменов допущены до Олимпийских игр в Пхенчхане

(Казань, 26 января, «Татар-информ»). Шесть спортсменов из Нижнего Новгорода допущены до зимних Олимпийских игр в Пхенчхане, сообщает newsnn.ru.

В списке 169 допущенных спортсменов — трамплинист Денис Корнилов, конькобежцы Сергей Трофимов и Наталья Воронина, лыжница Анастасия Седова, хоккеистки Валерия Тараканова, Виктория Кулишова.

Соревнования пройдут с 9 по 25 февраля. Россия, по решению Международного олимпийского комитета, не сможет выступать на Олимпийских играх-2018 под национальным флагом. Президент РФ Владимир Путин одобрил выступление российских спортсменов под нейтральным флагом, однако сам посещать Олимпийские игры не намерен.

Кроме того, в Олимпийских играх в Корее примет участие нападающий нижегородского хоккейного клуба «Торпедо» Роберт Саболич – в составе сборной Словении. Хоккейный турнир будет проходить с 14 по 25 февраля, где команда Словении выступит в группе B. В ней также представлены команды из США, России и Словакии.