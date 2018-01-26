ДУМ РТ: Russia Halal Expo займет почти полторы тыс. кв. м «Корстона»

(Казань, 26 января, «Татар-информ», Егор Никитин). Выставка халяль-индустрии Russia Halal Expo 2018 изменит свое расположение. В этом году мероприятие переместится из уличных шатров на второй этаж комплекса «Корстон», где займет площадь 1,4 тыс. кв. метров. Об этом журналистам ИА «Татар-информ» рассказал председатель Комитета по стандарту «Халяль» ДУМ РТ Марат Низамов.

«Если в прошлом году мы проводили ее в шатре, то на этот раз мы будем проводить ее внутри здания, на втором этаже. Мы провели переговоры с руководством „Корстона“, предварительная площадь выставки составляет порядка 1,4 кв. метров», — рассказал подробности Марат Низамов.

Он добавил, что объем мировой халяль-индустрии составляет 2 трлн долл. Самый большой ее сектор — продовольственный, следом идут исламские финансы. Этот объем представляет достаточно серьезную цифру, отметил Низамов.

«И хотелось бы, чтобы Татарстан участвовал в этом процессе. Для этого необходимо продвижение и развитие халяльной индустрии, расширение ее географии. И поэтому мы проводим свою выставку», — заявил корреспондентам глава Комитета по стандарту «Халяль» ДУМ РТ.

Среди других задач будущей выставки он назвал поддержку производителей, а также рост импорта и экспорта халяльной продукции.

«Потому что есть такая информация, что имеется избыток определенной продукции в России. Необходимо выходить на международные рынки, проходить аккредитацию и сертификацию в этих странах, это большая задача», — считает Марат Низамов.

В этом году выставку разделят на тематические сектора — продовольствие, одежда, косметика, украшения. Также в планах у организаторов есть появление финансового, туристического, медицинского и образовательного секторов выставки.

«Если в прошлом году у нас было 56 участников выставки, то в этом году мы планируем довести эту цифру до 100», — поделился планами Марат Низамов и добавил, что организаторы мероприятия постараются сделать так, чтобы его посетителям было удобно и интересно.

Выставка халяль-индустрии Russia Halal Expo пройдет в Казани с 10 по 12 мая в рамках Х Международного экономического саммита Kazan Summit 2018.