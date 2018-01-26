ВТБ завершил формирование структуры розничного бизнеса объединенного банка

(Казань, 26 января, «Татар-информ»). В рамках работы объединенной бизнес-линии «Розница» банка ВТБ завершен процесс формирования ее организационной структуры.



Блок розничных продуктов возглавил старший вице-президент Андрей Осипов, который с 2012 года отвечал в банке за ипотечный бизнес. Новым руководителем департамента ипотечного кредитования стал Евгений Дячкин, перешедший на эту должность с позиции управляющего розничного бизнеса ВТБ в Калининградской области.



За продуктовое предложение для состоятельных клиентов ВТБ и работу с клиентами сегмента «Привилегия» будет отвечать старший вице-президент Павел Кудрявцев. Старший вице-президент Дмитрий Брейтенбихер курирует бизнес с премиальными клиентами.



Цифровой бизнес банка будет развивать старший вице-президент ВТБ Иван Пятков. Департамент розничного CRM и продвижения возглавит Андрей Кутовой, департамент эквайринга – вице-президент Алексей Киричек. Старший вице-президент Мигель Маркарянц, ранее курировавший подразделение розничных продаж в сети, переходит на позицию руководителя департамента розничной сети банка. Главой департамента развития и координации розничного бизнеса стала Александра Тымбай.

Руководителем департамента автобизнеса является старший вице-президент Алексей Токарев, департамента клиентского обслуживания – старший вице-президент Наталья Смирнова.



В июле 2017 года руководителем глобальной бизнес-линии «Розница» был назначен заместитель президента-председателя правления Анатолий Печатников, его заместителем стал член правления Владимир Верхошинский.



Банк ВТБ успешно завершил юридические процедуры по присоединению ВТБ24 и с 1 января 2018 года начал обслуживание клиентов под единым брендом. После присоединения клиенты розничного бизнеса ВТБ продолжили обслуживание в привычных офисах (объединенная розничная сеть превысила 1350 отделений) и банкоматной сети (более 15 тыс. устройств).