Малые нефтяные компании Татарстана в прошлом году заработали 115 млрд рублей

(Казань, 26 января, «Татар-информ»). Малые нефтяные компании (МНК) Татарстана в прошлом году заработали 115 млрд рублей, заявил Президент РТ Рустам Минниханов на совещании с руководством МНК РТ. Об этом сообщает пресс-служба Президента.

Суммарную годовую выручку малых нефтяных компаний республики Рустам Минниханов сопоставил с доходом КАМАЗа, а их налоговую эффективность для страны — 71 млрд — назвал огромным вкладом в бюджетную систему. Это больше, чем вносят многие гиганты индустрии, добавил Президент РТ.

Из налоговых отчислений 7 млрд рублей поступило в бюджет республики.

«В ходе вчерашнего визита Президента России Владимира Путина в Татарстан обсуждались различные вопросы развития, — продолжил Минниханов. — В том числе я назвал точкой развития республики нефтехимический комплекс, а Президент России дал команду на запуск новых установок „ТАНЕКО“. Это важно и для страны, и для республики».

В Татарстане в 2017 году добыли 35,845 млн тонн нефти, или 101 процент к уровню 2016 года, сообщил лидер республики.

В том числе на «Татнефть» пришлось 28,587 млн тонн, а на малые компании — 7,258 млн. В республике добывается более 6,5 процента от объемов российской нефти.