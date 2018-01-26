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Малые нефтяные компании Татарстана в прошлом году заработали 115 млрд рублей

26 января 2018, 17:12 , Фото: president.tatarstan.ru

Малые нефтяные компании Татарстана в прошлом году заработали 115 млрд рублей Рустам Минниханов назвал налоговую эффективность малых нефтяных компаний РТ для страны — 71 млрд — огромным вкладом в бюджетную систему.
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(Казань, 26 января, «Татар-информ»). Малые нефтяные компании (МНК) Татарстана в прошлом году заработали 115 млрд рублей, заявил Президент РТ Рустам Минниханов на совещании с руководством МНК РТ. Об этом сообщает пресс-служба Президента.

Совещание с руководителями малых нефтяных компаний Республики Татарстан по вопросу &quot;Об итогах деятельности малых нефтяных компаний Республики Татарстан в 2017 году и задачах на 2018 год&quot;. Проводит Президент Республики Татарстан Р.Н. Минниханов. Фото: Михаил Фролов

Суммарную годовую выручку малых нефтяных компаний республики Рустам Минниханов сопоставил с доходом КАМАЗа, а их налоговую эффективность для страны — 71 млрд — назвал огромным вкладом в бюджетную систему. Это больше, чем вносят многие гиганты индустрии, добавил Президент РТ. 

Из налоговых отчислений 7 млрд рублей поступило в бюджет республики. 

Совещание с руководителями малых нефтяных компаний Республики Татарстан по вопросу &quot;Об итогах деятельности малых нефтяных компаний Республики Татарстан в 2017 году и задачах на 2018 год&quot;. Проводит Президент Республики Татарстан Р.Н. Минниханов. Фото: Михаил Фролов

«В ходе вчерашнего визита Президента России Владимира Путина в Татарстан обсуждались различные вопросы развития, — продолжил Минниханов. — В том числе я назвал точкой развития республики нефтехимический комплекс, а Президент России дал команду на запуск новых установок „ТАНЕКО“. Это важно и для страны, и для республики». 

В Татарстане в 2017 году добыли 35,845 млн тонн нефти, или 101 процент к уровню 2016 года, сообщил лидер республики.

Совещание с руководителями малых нефтяных компаний Республики Татарстан по вопросу &quot;Об итогах деятельности малых нефтяных компаний Республики Татарстан в 2017 году и задачах на 2018 год&quot;. Проводит Президент Республики Татарстан Р.Н. Минниханов. Фото: Михаил Фролов

В том числе на «Татнефть» пришлось 28,587 млн тонн, а на малые компании — 7,258 млн. В республике добывается более 6,5 процента от объемов российской нефти.


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