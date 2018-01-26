Лутфулла Шафигуллин рассказал о цели встречи с Путиным

(Казань, 26 января, «Татар-информ»). Генеральный директор ПАО «Таттелеком» Лутфулла Шафигуллин поделился впечатлениями от встречи с Президентом России Владимиром Путиным с корреспондентом ИА «Татар-информ».

Диалог состоялся вчера в стенах Казанского федерального университета. «Встреча была неожиданной. Утром сидел в кабинете, планировал уехать в командировку в Набережные Челны. Пришло сообщение, что в 13.00 часов необходимо быть на встрече с Владимиром Владимировичем, он изъявил желание пообщаться. О причине незапланированной встречи я и не догадывался. Потом мне позвонили и сказали, что утром Президент увидел мое интервью для телевидения и пожелал поговорить со мной лично. Вот так неожиданно состоялся наш диалог с Президентом России. Бывают в жизни такие неожиданные события. Конечно, командировку пришлось отсрочить, было бы странно, если бы я поехал в Челны», — рассказал Лутфулла Шафигуллин.

Разговор длился примерно 7 минут. «Путин, наш Президент Минниханов и я втроем поговорили о социальных проектах, о жизни. Я коротко рассказал о нашей работе. Мне кажется, Президенту наша деятельность по восстановлению мечетей и церквей пришлась по душе. Мы занимаемся строительством и восстановлением мечетей, сейчас идет работа по восстановлению Петропавловского храма в селе Хотня Арского района. Приводим в порядок мусульманские и православные кладбища — эту работу Путин также поддержал. Вспомнили другие моменты. Встреча прошла на позитивной ноте. Не только у меня, но и у Президентов настроение после разговора было приподнятое. В конце Владимир Путин выразил благодарность и отметил, что „это бесценный вклад“. Можно сказать, что такие встречи бывают раз в жизни», — поделился Шафигуллин.

О запланированном разговоре с Президентом РФ директор никому из родных не рассказал. «Потом уже как-то все узнали, — сказал он. — Вечером открыл завесу тайны».

Лутфулла Шафигуллин занимается благотворительной деятельностью более 10 лет.

«Мне помогают мои единомышленники. Участие в этих делах „Таттелеком“ — процентов пять. Например, при восстановлении церкви участвовали 29 человек. Среди них были мои друзья из Москвы. В основном, татары, 2 — 3 русских, еврей. Путина заинтересовал тот факт, что татары восстанавливали старинный храм. Я и сам считаю это хорошим примером. К этому нужно стремиться везде», — сказал благотворитель.

Отдельно Лутфулла Шафигуллин рассказал о храме Петра и Павла в Арском районе. Церковь была основана в 1830 году на средства помещика Петра Перцова. Дворянин переехал в эти края из Воронежа.

«Мы не только восстановили церковь, но и сделали алтарь, иконостас. В первой половине работает музей, во второй половине проходят богослужения. В 250 метрах от храма и часовни расположена мусульманская мечеть. Рядом есть святой родник, его территория облагорожена, там очень красиво, это место нужно увидеть своими глазами. Проектов немало, среди них достоин внимания памятник варягу Сидору Александрову. Ведется работа по облагораживанию кладбищ. Следим за порядком в организованных нами пяти музеях», — рассказал директор «Таттелеком».

«Встреча была волнительной. Я пожелал Путину успехов, хорошего настроения, сказал, что мы работаем в одной команде», — поделился Лутфулла Шафигуллин.

Лутфулла Шафигуллин — известный в Татарстане благотворитель. С его помощью построено пять музеев, восстановлено 17 мусульманских и православных сельских кладбищ, восстановлено пять мечетей, храм Петра и Павла в Арском районе, построены спортивные площадки и куплено современное оборудование для школ.