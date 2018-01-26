«АКИБАНК» опроверг информацию о сбоях в работе

(Казань, 26 января, «Татар-информ»). В ряде электронных СМИ появились публикации о возможных проблемах, связанных с деятельностью ПАО «АКИБАНК».

Как заявили в ПАО «АКИБАНК», удивляет тот факт, что авторы материалов не обратились в ПАО «АКИБАНК» и не узнали позицию банка. Это дает основания предполагать то, что данные статьи направлены на создание искусственного напряжения в обществе, являются проявлением недобросовестной конкуренции.

Официально заявляем, что ПАО «АКИБАНК» работает в абсолютно нормальном режиме. На начало 2018 года общий резерв ликвидности составил 11 млрд рублей, работающие активы выросли на 2 млрд рублей и на 1 января текущего года составили 26 млрд рублей. Доверие к банку подтверждается и увеличением ресурсной базы. Так, к концу года привлеченные вклады физических лиц составили 12,6 млрд рублей (рост 1,2 млрд рублей). В течение 2017 года нормативы достаточности и текущей ликвидности в 2,5 раза превышали нормативы, установленные Центральным Банком Российской Федерации.

В связи с данными публикациями ПАО «АКИБАНК» оставляет за собой право обратиться в суд с иском о защите деловой репутации.



Лицензия ЦБ РФ №2587. ПАО «АКИБАНК»