Две казанские школьницы получили премию Института кинематографии

(Казань, 26 января, «Татар-информ», Анна Тарлецкая). Казанские школьницы, 10-летняя Алена Кручинина и 13-летняя Амалия Гарипова – воспитанницы киношкол «Черное и белое» и «Сулевия», сегодня утром узнали, что стали лауреатами премии всероссийского конкурса «Человек и Биосфера».

Творческое состязание ежегодно проводит Всероссийский институт кинематографии (ВГИК), темой этого года стала экология. Как сказано в положении о конкурсе, работы победителей могут быть зачтены при поступлении во ВГИК в качестве творческой работы. Так что первый шаг к вершинам киноискусства и своему личному «Оскару» девочки сделали.

Алена Кручинина рассказала, что всерьез хотела бы заняться кинематографией. «Пока я делаю, что полегче, например, маленькую камеру ношу, потому что большую боюсь разбить. А потом я хотела бы стать режиссером». В своей работе-победительнице с использованием аэросъемки «Зимние стихи» она за кадром читает одноименное произведение Мусы Джалиля. Этот ролик победил в номинации «Документальное кино».

Амалия Гарипова даже не подозревала, что ее наблюдения за снегирями в гостях у бабушки могут привести к такому серьезному результату. Сначала она наблюдала за поведением птиц, затем написала о них стихотворение, и вот – по сценарию написан мультфильм «Снегири». Он победил в номинации «Анимационный фильм». Пока Амалия еще не видит себя в большом кино, но если уж и связывать себя с этой индустрией, то в качестве сценариста.

Как рассказал корреспонденту ИА «Татар-информ» руководитель детских киностудий, член Гильдии неигрового кино и телевидения России, режиссер Максим Мальков, это не первые победы его учеников. «Всего в Казани четыре детские киностудии, при школах. Я их организовал и остаюсь наставником сейчас в трех. В течение года мы оправляем заявки на участие во всех возможных, но бесплатных для участия, конкурсах. Результаты налицо – в 2017 году ученики наших школ завоевали более 800 наград, в том числе, в международных конкурсах».

Однако и проблем у юных кинематографистов достаточно. «У нас нет собственного помещения, в идеале – это отдельная киношкола должна быть, а не классы, которые нам выделяют в общеобразовательных школах. Хотя и за это им большое спасибо. Нет никакого госфинансирования, только мой оклад как педагога дополнительного образования. Оборудование же мы используем свое. Мы обращались в профильные министерства республики: образования и науки, культуры, по делам молодежи и спорту. Однако реально нам пока помогают меценаты», – посетовал Максим Мальков.

видео: Максим Мальков

