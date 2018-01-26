ЦИК РТ утвердил перечень пунктов приема заявлений о голосовании по месту нахождения

(Казань, 26 января, «Татар-информ»). Центральная избирательная комиссия РТ сегодня утвердила перечень из 67 пунктов приема заявлений от граждан, планирующих проголосовать на выборах Президента России не по месту прописки, а по месту нахождения.

Прием заявлений начнется 31 января. 65 пунктов будут организованы при территориальных избирательных комиссиях, два дополнительных – в деревне Универсиады в Казани и самом молодом городе России – Иннополисе. Об этом стало известно на состоявшемся сегодня контрольном видеосовещании с Территориальными избирательными комиссиями (ТИКами).

Сведения о пунктах приема заявлений в ТИК, их адреса, время работы и номера телефонов, а также информация об адресах многофункциональных центров, будут размещены на сайте ЦИК РТ в разделе, посвященном предстоящим выборам.

«В территориальных избирательных комиссиях республики все подготовлено к масштабной работе по приему и обработке заявлений граждан – оборудованы рабочие места, размещены вывески, информационные плакаты с логотипом избирательной кампании», — сообщил Председатель ЦИК Республики Татарстан Мидхат Шагиахметов.

Согласно новому порядку голосования, избиратель, который 18 марта 2018 года — в день голосования, будет находиться не по месту прописки, имеет право подать заявление о включении в список избирателей по месту нахождения. Прием заявлений начнется 31 января, и закончится 12 марта в ТИКах, МФЦ, а также через Единый портал госуслуг.

«Филиалы МФЦ к работе с избирателями готовы. Мы совместно с Центризбиркомом провели обучение сотрудников. Для большего удобства в офисах определено приоритетное окно, в котором незамедлительно будет вестись прием заявлений граждан», — отметила заместитель директора МФЦ в РТ Наталья Баркова.

25 февраля к работе по приему заявлений присоединится 2 тыс. 817 участковых избирательных комиссий по всей республике. Те, кто не успеет воспользоваться такой возможностью, начиная с 13 марта, и до двух часов пополудни, 17 марта смогут подать заявление лично по месту регистрации.

