Нижнекамцев призвали передать в дар музеям города реликвии и экспонаты

(Казань, 26 января, «Татар-информ»). Жителей Нижнекамска попросили передать музеям города реликвии и экспонаты, сообщается на сайте Нижнекамского района РТ.
Накануне профильная депутатская комиссия городского Совета побывала в музеях города.
В настоящее время в Нижнекамске работает около 40 музеев. Депутаты в рамках комиссии посетили исторический музей образования, музей боевой Славы Героя Советского Союза им. Н.Ф. Кайманова, музей спортивной славы, музей истории УВД по Нижнекамскому району и побывали в музее предприятия «Горэлектротранспорт».
По результатам осмотра депутаты обратились к гражданам с просьбой передать в дар музеям города знаменитые реликвии, экспонаты. Они будут способствовать пополнению музейного фонда Нижнекамска, а также служить нравственному воспитанию подрастающего поколения.