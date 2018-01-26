(Казань, 26 января, «Татар-информ»). УФАС по РТ проведет публичные обсуждения о развитии конкурентной политики в России, сообщается на сайте антимонопольного органа.

На встрече обсудят позицию ведомства по определению размера убытков, причиненных в результате нарушения антимонопольного законодательства, типичные нарушения органов местного самоуправления, нарушения в области трансляции рекламы и т. д.

Еще один вопрос повестки собрания — нововведения в Федеральный закон о контрактной системе, вступившие в силу с начала 2018 года.

В дискуссии примут участие представители республиканских и муниципальных органов власти, контролирующих органов, бизнес-омбудсмен РТ, представители крупнейших игроков рынка республики и т. д.