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Экономика и финансы

УФАС по РТ проведет публичные обсуждения о развитии конкурентной политики

26 января 2018, 20:16

На публичных обсуждениях расскажут о нововведениях в Федеральный закон о контрактной системе, вступившие в силу с начала этого года.
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(Казань, 26 января, «Татар-информ»). УФАС по РТ проведет публичные обсуждения о развитии конкурентной политики в России, сообщается на сайте антимонопольного органа.

На встрече обсудят позицию ведомства по определению размера убытков, причиненных в результате нарушения антимонопольного законодательства, типичные нарушения органов местного самоуправления, нарушения в области трансляции рекламы и т. д. 

Еще один вопрос повестки собрания — нововведения в Федеральный закон о контрактной системе, вступившие в силу с начала 2018 года.

В дискуссии примут участие представители республиканских и муниципальных органов власти, контролирующих органов, бизнес-омбудсмен РТ, представители крупнейших игроков рынка республики и т. д.


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