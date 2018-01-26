Соцучреждения Елабуги капитально отремонтируют за 8,6 млн рублей

(Казань, 26 января, «Татар-информ»). Социальные учреждения Елабуги в этом году капитально отремонтируют за 8,6 млн рублей. Планируется обновить Елабужский психоневрологический интернат и реабилитационный центр «Астра». Об этом сообщает «Новая Кама» со ссылкой на сайт госзакупок.

Интернат отремонтируют за 5,8 млн рублей. Ремонт в реабилитационном центре «Астра», начавшийся в прошлом году, планируется закончить за 2,8 млн рублей.

Директор центра «Астра» Музакир Дакенов сообщил, что в 2017 году на ремонт здания было потрачено 3,9 млн рублей.

Кроме того, в прошлом году на республиканские средства отремонтировали психоневрологический интернат на сумму 18,5 млн руб., Елабужский дом-интернат для престарелых и инвалидов – на сумму 5,3 млн руб. и Елабужский филиал Республиканской специальной библиотеки для слепых и слабовидящих на сумму 2 млн рублей.

В 2018 году на ремонт 34 социальных учреждений в Татарстане выделено 121,3 млн рублей.