В Елабуге выявили лучшую команду «Форпоста»

(Елабуга, 26 января, «Татар-информ», Гульнара Салихова). Сегодня в Елабуге прошел фестиваль «Меридиан дружбы», организованный Елабужским центром «Форпост». Среди 11 команд выявляли сильнейшую. Школьники показали визитку и творческий номер.

Команды показывали театральные сценки, танцы, читали стихи, а некоторые даже читали рэп на патриотическую тему. Каждая из них боролась за право выступить на республиканском этапе соревнований.

Судьями выступили ветераны МВД, которые оценивали выступления по 9 категориям: зрелищность, соответствие теме, актерское мастерство, искусство речи, костюмы и др.

В этом году республиканскому движению «Форпост» исполняется 20 лет. Отряды не только участвуют в патриотических мероприятиях, но и оказывают реальную помощь, проводя профилактическую работу среди сверстников.

По итогам смотр-конкурса первое место заняла команда школы № 10, которая стала обладателем кубка фестиваля и представит Елабугу на республиканском фестивале. Второе место занял отряд школы № 1, третье место у школьников из гимназии № 2.



