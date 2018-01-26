(Казань, 26 января, «Татар-информ»). Росреестр Татарстана составил рейтинг кадастровых инженеров за 2017 год, список опубликован на официальном сайте Управления Росреестра по РТ.

Рейтинг кадастровых инженеров основан на качестве подготовки документов и количестве принятых положительных и отрицательных решений при постановке объектов недвижимости на учет.

Если кадастровый инженер получил более 35 процентов отказов и приостановлений, то он попадает в так называемую «красную зону». Если процент приостановлений и отказов менее 35, но более 18 — в «белую зону». Если приостановлений и отказов менее 18 процентов — в «зеленую зону».

Большинство инженеров Татарстана включены в «белую зону» (203), 174 — в «красную зону» и лишь 36 — в «зеленую».