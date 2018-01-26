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Экономика и финансы

Росреестр Татарстана составил рейтинг кадастровых инженеров за 2017 год

26 января 2018, 18:22

Рейтинг кадастровых инженеров основан на качестве подготовки документов и количестве принятых положительных и отрицательных решений.
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(Казань, 26 января, «Татар-информ»). Росреестр Татарстана составил рейтинг кадастровых инженеров за 2017 год, список опубликован на официальном сайте Управления Росреестра по РТ.

Рейтинг кадастровых инженеров основан на качестве подготовки документов и количестве принятых положительных и отрицательных решений при постановке объектов недвижимости на учет. 

Если кадастровый инженер получил более 35 процентов отказов и приостановлений, то он попадает в так называемую «красную зону». Если процент приостановлений и отказов менее 35, но более 18 — в «белую зону». Если приостановлений и отказов менее 18 процентов — в «зеленую зону». 

Большинство инженеров Татарстана включены в «белую зону» (203), 174 — в «красную зону» и лишь 36 — в «зеленую».


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