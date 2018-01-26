Роспатент планирует внедрить в свою работу элементы искусственного интеллекта

(Казань, 26 января, «Татар-информ»). Роспатент в рамках программы цифровизации планирует внедрить в своей работе элементы искусственного интеллекта, сообщает ТАСС со ссылкой на главу ведомства Григория Ивлиева.

«Цифровизация, которая проводится в Роспатенте, — это наше основное направление развития. Цифровизация носит глобальный характер, появляются феномены, составляющие вызовы для права интеллектуальной собственности: интернет вещей, big data, блокчейн, искусственный интеллект. Но мы сегодня берем эти инструменты для того, чтобы их использовать в своей работе», — сообщил Ивлиев.

Роспатент надеется сотрудничать с крупными компаниями в сфере цифровизации своей деятельности, отметил он.

Планируется создать реестр 3D-технологий, который даст возможность сравнивать 3D-модели из поданной в Роспатент заявки с уже существующим массивом зарегистрированных моделей, а также проводить их сравнительный анализ, сказал глава ведомства.

«Эксперт просто будет смотреть результаты этого поиска, где красным цветом будут отмечены несовпадения, а зеленым — сходства. Останется только посмотреть на цвета и нажать на кнопку. Все остальное сравнение за него сделает специальная программа», — рассказал Ивлиев.