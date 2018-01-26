В КАИ разыграют стипендию Потанина

(Казань, 26 января, «Татар-информ»). Завтра, 27 января, в КНИТУ-КАИ в форме деловой игры пройдет очный тур конкурса на получение именной стипендии программы Владимира Потанина, анонсирует пресс-служба вуза.

Участниками интеллектуального сражения станут 109 человек из КНИТУ-КАИ, Казанского национального исследовательского технологического университета, КФУ, Мордовского госуниверситета имени Огарева.

Претендентам необходимо будет проявить не только эрудицию, навыки презентации и лидерские способности, но и креативность, умение работать в команде, способность ориентироваться в тенденциях развития самых разных сфер жизни.

Работа будет выполняться в течение одного рабочего дня в микрогруппах. Победители станут получателями стипендии Владимира Потанина, которая выплачивается ежемесячно в размере 20 тыс. рублей.

Для деловых игр характерна творческая, вдохновляющая атмосфера. В ходе отборов студенты получают возможность установить новые связи, важные для их будущей научной мобильности. Для молодых профессионалов это очень значимо, независимо от того, станут они стипендиатами Фонда или нет.

«Студенческие отборы на именную стипендию Владимира Потанина – очень необычный экзамен, который проверяет не только кругозор, но также лидерский потенциал, социальную активность и мотивацию к развитию. Все участники отборов получают мощный творческий импульс, заряд положительной энергии и массу новых идей для дальнейшей проработки. Несмотря на формальную конкуренцию, это отличный опыт командной и проектной работы. Желаем всем участникам получить именно то, что необходимо – новые знания и опыт, дружеские и профессиональные контакты, и, конечно, выиграть стипендию», – напутственно пожелала менеджер проектов Фонда Владимира Потанина Дарья Болотинская.

По итогам отборов в Казани в прошлом сезоне именную стипендию Владимира Потанина получил 31 студент. Кроме того, стипендиаты приглашаются к участию в Школе фонда, проходящей в Подмосковье. А лучшим ее социальным проектам предоставляются гранты на реализацию.

