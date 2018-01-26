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Альметьевск стал победителем республиканского конкурса по новогоднему оформлению

26 января 2018, 23:34

Конкурс проводился с 25 декабря 2017 года по 20 января 2018 года по пяти номинациям.
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(Казань, 26 января, «Татар-информ»). В Казани подвели итоги республиканского конкурса среди 43 районов Татарстана и двух городских округов на лучшее новогоднее оформление, сообщает пресс-служба главы Альметьевского района РТ.

В номинации «Лучшее оформление центральной новогодней елки в городах Альметьевск, Нижнекамск и в районах муниципального образования город Набережные Челны» Альметьевску досталось первое место.

Конкурс проводился с 25 декабря 2017 года по 20 января 2018 года по пяти номинациям.

В состав конкурсной комиссии вошли представители республиканской Общественной палаты. Они посещали районы и оценивали работу художественное и световое оформление, оригинальность и инновационный подход, благоустроенность прилегающих территорий, количество проведенных праздничных мероприятий и охват людей.

При подведении итогов учитывались также результаты интернет-голосования.

 


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