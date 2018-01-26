Коллективу челнинских больничных клоунов исполнилось пять лет

(Казань, 26 января, «Татар-информ»). Сегодня в Доме дружбы народов «Родник» отпраздновали пятилетие больничные клоуны Набережных Челнов, передают «Челнинские известия».

Больничные клоуны приходят на помощь врачам в КДМЦ, детском отделении ПНД, реабилитационных центрах, помогая маленьким пациентам психологически восстанавливаться после сложных процедур и операций.

Волонтеры из АНО «Союз добрых сердец» ежегодно обучаются на форумах и фестивалях официального российского движения больничных клоунов. Работать с детьми разрешено клоунам не младше 21 года. Основатель движения в Набережных Челнах Надежда Байдакова собрала команду единомышленников пять лет назад по примеру российской общественной организации клоунов. Сегодня в ее команде более 20 человек.

«Первый год мы ходили на тренинги, притирались друг к другу, а в 2013 году была зарегистрирована АНО “Союз добрых сердец”. Наличие официальных документов позволило нам подписать двустороннее соглашение с Камским детским медицинским центром. Мы обязательно проходим медкомиссии и только потом можем выходить к детям», – рассказала одна из первых больничных клоунов Челнов Вероника Шокилбаева.

Больничные клоуны также работают с детьми с особыми нуждами. В 2017 году они реализовали проект «Инклюзивный театр» для детей с инвалидностью.