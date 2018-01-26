Более 130 человек эвакуировали после обрушения перехода в Стерлитамаке

(Казань, 26 января, «Татар-информ»). Из жилого здания в башкирском Стерлитамаке, где обрушился переход между домом и заброшенным зданием завода, эвакуировали 139 человек, передает РИА Новости.

Сегодня в час дня по местному времени обрушился надземный переход между неэксплуатируемой частью жилого дома и зданием бывшего завода «Машстрой» в Стерлитамаке.

На момент обрушения в доме находились 139 человек, в том числе 21 ребенок. Людей эвакуировали в пункт временного размещения пока проводятся аварийно-спасательные работы.