Экологи нашли тонны грязного снега на берегу Казанки

(Казань, 26 января, «Татар-информ»). Нелегальную снежную свалку на улице Подлужной в Вахитовском районе Казани сегодня обнаружили инспекторы Центрального территориального управления Министерства экологии и природных ресурсов РТ, сообщает пресс-служба ведомства.

Снег с уборки улиц складировался прямо на берегу реки Казанки – в 30 метрах от городского водоема. Весной при таянии снега реагенты, мусор и другие загрязняющие вещества могут попасть в воду. Грязными снежными массами завалена территория площадью 600 квадратных метров.

Сотрудники Минэкологии открыли административное расследование. Организаторам несанкционированной свалки грозит наказание по статьям «Несоблюдение экологических и санитарно-эпидемиологических требований при обращении с отходами» и «Нарушение правил благоустройства города Казани».

На сегодня в Казани и Зеленодольском районе выявлено 25 несанкционированных снежных свалок. В прошлом году в это время их было 37.