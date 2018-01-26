Хакера из Казани обвинили в краже 8 млн рублей из почтамта в Туймазах

(Казань, 26 января, «Татар-информ»). 35-летний казанец и 34-летний пермяк обвиняются в мошенничестве в сфере компьютерной информации, совершенном в особо крупном размере, сообщается в публикации на сайте прокуратуры Башкортостана.

По версии следствия, с октября по ноябрь 2015 года казанец и пермяк вместе с неназванными сообщниками изучили информацию интернет-форумов и разработали план по хищению крупной денежной суммы из Туймазинского почтамта в Башкирии. Мужчины дистанционно взломали компьютер и перевели свыше 8 млн рублей на счета своих телефонов. Затем они обналичили деньги с помощью электронных платежных систем.

Уголовное дело направлено в Туймазинский межрайонный суд. На 680 тысяч рублей, находящиеся на банковских счетах одного из обвиняемых, наложен арест.