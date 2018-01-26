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Портал Госуслуг ограничит в правах пропустивших свою запись на прием к врачу

26 января 2018, 16:06 , Фото: архив/Салават Камалетдинов, tatarstan.ru

Портал Госуслуг ограничит в правах пропустивших свою запись на прием к врачу Пациенты, неоднократно пропустившие свой прием, стали серьезной проблемой для Минздрава РТ.

(Казань, 26 января, «Татар-информ», Валерия Белова). Портал Госуслуг начнет ограничивать сервис для пациентов, которые неоднократно пропустили свой прием к врачу по электронной записи. Об этом на итоговом заседании коллегии Министерства здравоохранения РТ заявил глава ведомства Адель Вафин.

Итоговая коллегия Министерства здравоохранения Республики Татарстан. Принимает участие Президент Республики Татарстан Р.Н. Минниханов. Фото: Михаил Фролов

Оказалось, что 26 процентов пациентов – а это 32 тыс. 683 человек – записываются к врачу и не являются. Чтобы решить проблему, ведомство обратилось в Министерство информатизации и связи РТ.

«Система будет доработана с возможностью информирования населения о необходимости посещения, возможностью заблаговременной отмены записи и ограничения сервиса в случае многократных неявок», – объяснил глава ведомства.


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