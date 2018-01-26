Портал Госуслуг ограничит в правах пропустивших свою запись на прием к врачу

(Казань, 26 января, «Татар-информ», Валерия Белова). Портал Госуслуг начнет ограничивать сервис для пациентов, которые неоднократно пропустили свой прием к врачу по электронной записи. Об этом на итоговом заседании коллегии Министерства здравоохранения РТ заявил глава ведомства Адель Вафин.

Оказалось, что 26 процентов пациентов – а это 32 тыс. 683 человек – записываются к врачу и не являются. Чтобы решить проблему, ведомство обратилось в Министерство информатизации и связи РТ.

«Система будет доработана с возможностью информирования населения о необходимости посещения, возможностью заблаговременной отмены записи и ограничения сервиса в случае многократных неявок», – объяснил глава ведомства.