В Татарстане на 14 процентов сократилось число самоубийств

(Казань, 26 января, «Татар-информ», Валерия Белова). За 2017 год в Татарстане произошло на 72 самоубийства меньше, чем в 2016 году. Об этом на итоговом заседании коллегии Министерства здравоохранения РТ заявил глава ведомства Адель Вафин.

Общее количество смертей от разных причин за год по республике уменьшилось на 937.

«Показатель младенческой смертности уменьшился на 4,5 процента. Сократилось количество умерших от болезней системы кровообращения — на 462 человека меньше, чем в 2016 году. От новообразований в 2017 году погибли на три процента меньше пациентов, чем в 2016 году», — отметил глава ведомства.

По данным Росстата, Татарстан занял 19-е место по естественному приросту и 23 — 25-е — по смертности населения в России.

«В Приволжском федеральном округе Республика Татарстан имеет самые высокие показатели по естественному приросту населения, по рождаемости и самые низкие показатели по смертности населения, смертности населения от внешних причин. По этим показателям РТ стабильно занимает первое место», — рассказал Адель Вафин.

В заседании коллегии министерства участвует Президент Татарстана Рустам Минниханов.