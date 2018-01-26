Американский журналист открыл в соцсети дискуссию о татарском пирожке

(Казань, 26 января, «Татар-информ»). Корреспондент газеты Financial Times Макс Седдон в своем Twitter опубликовал фотографию национальной выпечки, которую давали журналистам на одном мероприятии в ходе визита Путина в Казань.

«В честь @FTCakeTrolley я представляю обзор перекуса в путинском пуле. Сегодня в Казани давали татарскую выпечку, которую хорошо бы разогреть. Но это лучше, чем обычные сушки», — написал Седдон.

Затем американец написал, что «чак-чак был и правда хорош, но мне больше понравился татарский пирожок из вчерашней забегаловки». На это один из подписчиков журналиста ответил, что называть эчпочмак пирожком в Татарстане — уголовное преступление.

Дискуссия между корреспондентом газеты Financial Times и российскими журналистам переросла в огромную ветку, где каждый высказывался насчет особенностей национальной кухни.

Журналисты и подписчики Макса Седдона долго обсуждали, как же называются татарские пирожки и выдвигали свои версии: «Беляш с рыбой?!»; «походу нет. короче судя по всему это не особо традиционный пирожок» (орфография сохранена – прим. Т-т). «Нетрадиционный пирожок это путь к нетрадиционным ценностям!» — ответил Макс Седдон.

Один из подписчиков даже пошутил, что нужно иметь крепкое здоровье, чтобы это есть.

Дискуссия о том, пирожок это, очпочмак, губадия или перемяч, длилась несколько часов. В итоге один из участников дискуссии предложил называть эти блюда не татарскими пирожками, а выпечкой.

Макс Седдон, с подачи которого и началось обсуждение, признался, что теперь боится публиковать фотографии с закусками. «Я в понедельник иду на мероприятие Путина в еврейском музее и теперь боюсь постить фото закусок», — написал журналист.