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Культура

«Уральские пельмени» проведут бесплатную творческую встречу в Казани

26 января 2018, 17:40

Для входа на мероприятие требуется предварительная регистрация.
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(Казань, 26 января, «Татар-информ»). Завтра, 27 января, звезды шоу «Уральские пельмени» Юлия Михалкова и Андрей Рожков проведут творческую встречу в Казани. На площадке креативного пространства «Маяковский» поклонники творчества артистов смогут задать интересующие вопросы.

Принять участие в мероприятии может каждый желающий абсолютно бесплатно. Для этого достаточно пройти процедуру электронной регистрации в официальном сообществе творческого пространства «Маяковский» в социальной сети «Вконтакте».


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