«Уральские пельмени» проведут бесплатную творческую встречу в Казани

(Казань, 26 января, «Татар-информ»). Завтра, 27 января, звезды шоу «Уральские пельмени» Юлия Михалкова и Андрей Рожков проведут творческую встречу в Казани. На площадке креативного пространства «Маяковский» поклонники творчества артистов смогут задать интересующие вопросы.
Принять участие в мероприятии может каждый желающий абсолютно бесплатно. Для этого достаточно пройти процедуру электронной регистрации в официальном сообществе творческого пространства «Маяковский» в социальной сети «Вконтакте».