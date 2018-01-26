Медведев призвал при ступить к разработке связи 5G

(Казань, 26 января, «Татар-информ»). В России нужно уже сейчас начать готовить инфраструктуру для запуска мобильной связи пятого поколения (5G) и задуматься о частотном диапазоне, который надо будет выделить для этих сетей, заявил Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев. Об этом сообщает РИА Новости.

«Важная тема, сложная и дорогостоящая в целом, но действительно важная — создание инфраструктуры для сетей мобильной связи пятого поколения», — сказал Медведев на совещании о мерах по расширению доступа к услугам связи.

Ожидается, что полосы радиочастот и международные стандарты будут утверждены в 2019 году, отметил глава Кабмина.

Нужно задуматься заранее о частотном диапазоне, который предстоит выделить для запуска сетей пятого поколения, отметил Премьер.