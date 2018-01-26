Пьяный 28-летний сельчанин выставил стеклопакет и залез в супермаркет в Казани

(Казань, 26 января, «Татар-информ»). 28-летний пьяный сельчанин выставил стеклопакет и залез в оборудованный сигнализацией супермаркет на Ноксинском спуске в Казани. Мужчину задержал наряд вневедомственной охраны Росгвардии. Об этом сообщает пресс-служба Управления Росгвардии по РТ.

Сегодня около четырех часов утра на пульт централизованного наблюдения вневедомственной охраны Росгвардии поступила информация о срабатывании сигнализации в супермаркете на Ноксинском спуске.

Группа задержания УВО оперативно прибыла по адресу. При наружном осмотре здания росгвардейцы увидели, что в нижней части входной двери магазина выломлен стеклопакет, а через окна магазина увидели человека, передвигающегося по торговому залу.

Росгвардейцы вызвали на помощь дополнительный наряд, и до их прибытия блокировали здание со всех сторон. Затем дождались приезда администрации супермаркета и прошли в торговый зал, где совместно с экипажем ППС задержали находившегося в сильном алкогольном опьянении парня.

Стражи порядка застали его за распитием бутылки дорогого коньяка, похищенного с витрины. Ранее трижды судимый 28-летний уроженец одного из сельских районов республики передан полицейским для дальнейшего разбирательства.