В Елабуге появится школа юных любителей робототехники

(Елабуга, 26 января, «Татар-информ», Гульнара Салихова). В Елабужском институте КФУ создается школа для юных любителей робототехники. Она рассчитана для дошкольников. Открытие запланировано через месяц, сообщает пресс-служба вуза.

«Мы планируем открытие новой школы для юных любителей робототехники, начинающих инженеров и программистов. Есть у нас в наличии андроидные и паукообразные роботы, написаны уже пособия, также будет использоваться новый робот Рома», – рассказала старший преподаватель кафедры математики и прикладной математики Елена Любимова.

Робота Рому привезли из Казанского инженерно-технологического института. Местные педагоги и студенты в скором времени должны будут написать для Ромы программное обеспечение, чтобы научить его выполнять различные операции.

В дальнейшем педагоги вуза планируют использовать изобретение, чтобы обучать студентов и школьников робототехнике.

На базе ЕИ КФУ уже не один год действует проект по обучению дошкольников азам работы с роботами. Кроме того, педагоги института разработали первый отечественный учебник по робототехнике. Обучение взаимодействию с роботами планируют проводить также в рамках Детского университета и лагеря «ИнтелЛето».

Кроме того, если работа с Ромой окажется удачным, и программное обеспечение заставит изобретение двигаться, в инженерно-технологическом институте КФУ намерены создать из роботов целую футбольную команду.