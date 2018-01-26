Министр здравоохранения РТ поручил главврачам через соцсети собирать отзывы о своих больницах

(Казань, 26 января, «Татар-информ», Валерия Белова). Министр здравоохранения РТ Адель Вафин поручил главврачам через соцсети и мессенджеры собирать отзывы о своих больницах. Об этом глава ведомства сообщил на итоговом заседании коллегии Министерства здравоохранения РТ.

«Ваша задача, уважаемые руководители, реализовать для населения возможность оценить работу персонала непосредственно в учреждении, а также через различные мессенджеры и в социальных сетях. Нас не должна устраивать „средняя температура по больнице“, жалобы есть, нарекания к нашей работе есть, особенно в первичном звене. Уверен, что потенциал отрасли позволяет добиться поставленной Президентом задачи увеличения удовлетворенности на 30 процентов в первичном звене. Ставлю эту задачу перед каждым главным врачом», — заявил Адель Вафин.

По данным Татарстанстата, в 2017 году общий уровень удовлетворенности населения медицинской помощью составил 75,5 процента.

По результатам независимой оценки качества услуг в сфере здравоохранения в Татарстане средний показатель удовлетворенности составил 80,3 процента.