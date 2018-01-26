В Казани на ульяновского водителя завели дело за наркотики и езду без прав

(Казань, 26 января, «Татар-информ»). На ульяновского водителя, лишенного прав за езду на авто в пьяном виде, и попавшегося вчера в состоянии наркотического опьянения, в Казани открыли уголовное дело по двум статьям. Об этом сообщает пресс-служба МВД по РТ.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщило, что накануне в пятом часу утра на автодороге Казань – Оренбург в районе аэропорта Казани сотрудники ГИБДД остановили автомобиль «Тойота Камри», который беспричинно периодически выезжал на полосу встречного движения. При проверке автоинспекторы установили, что за рулем находился 26-летний уроженец Ульяновской области с признаками наркотического опьянения. Во время досмотра его машины нашли свертки с порошком белого цвета, с веществом темного цвета, а также приспособления для употребления наркотиков.

Сегодня открылись новые подробности вчерашнего происшествия. Экспертиза подтвердила, что найденные вещества белого и темного цвета действительно были наркотиками: метамфетамин и гашиш общей массой более 2,5 грамма.

Полицейские выяснили, что ульяновец не имел права садиться за руль, поскольку в декабре 2017 года был лишен водительских прав за управление автомобилем в состоянии опьянения. Вчера от прохождения медицинского освидетельствования он отказался и на него составили административный протокол.

26-летний молодой человек понесет и уголовную ответственность – в отношении него возбуждено уголовное дело по статьям «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию» и «Незаконный оборот наркотиков».