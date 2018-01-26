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Жителей Татарстана предупредили о вспышках птичьего гриппа в Китае и Южной Корее

26 января 2018, 16:52

При посещении неблагополучных стран, охваченных эпидемией, туристам рекомендуют соблюдать меры профилактики.
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(Казань, 26 января, «Татар-информ»). Специалисты Управления Роспотребнадзора по РТ предупредили жителей республики о вспышках птичьего гриппа, зафиксированных в КНР и Южной Корее.

По сообщению пресс-службы управления, в декабре минувшего 2017 года на территории Китая было зарегистрировано свыше 200 случаев заболевания. В Южной Корее случаев заболевания людей на сегодняшний день не выявлено, однако уже выделено несколько штаммов высокопатогенного птичьего гриппа H5N6.

Обеспокоенность врачей вызывает поток туристов, который вот-вот отправится в южнокорейский город Пхенчхан, где с 9 по 25 февраля пройдут XXIII зимние Олимпийские игры. При посещении неблагополучных стран, охваченных эпидемией, туристам рекомендуют соблюдать меры профилактики.


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