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Экономика и финансы

КАМАЗ намерен проиндексировать оклады своим работникам на пять процентов

26 января 2018, 17:22

Сейчас минимальный тариф с учетом премии на КАМАЗе — 9 тыс. 731 рубль, что выше установленного минимального размера оплаты труда.
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(Казань, 26 января, «Татар-информ»). Сотрудникам ПАО «КАМАЗ» в сентябре этого года проиндексируют оклады на 5 процентов, пишут «Вести КАМАЗа». 

Сейчас минимальный тариф с учетом премии на предприятии — 9 тыс. 731 рубль, что выше установленного минимального размера оплаты труда (МРОТ), отметил заместитель генерального директора по управлению персоналом и оргразвитию компании Александр Ушенин. 

«Но в Татарстане ориентиром для установления МРОТ является Соглашение между Федерацией профсоюзов, Координационным советом объединений работодателей и Кабмином республики. По их новому документу „минималка“ должна увеличтьься с 8 тыс. 848 до 10 тыс. 126 рублей», — рассказал Ушенин.

Сотрудники автогиганта уже получили 13-ю зарплату — она поступила на карты 12 января. Общая сумма выплат — 355 миллионов рублей.


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