Десять татарстанских спортсменов выступят на Олимпийских играх в Пхенчхане

(Казань, 26 января, «Татар-информ», Алексей Анисимов). Татарстан на Олимпийских играх в Пхенчхане представят 10 спортсменов. Пятеро из них представляют республику на соревнованиях различного уровня, остальные являются уроженцами РТ, но выступают за другие регионы.

Представителями Татарстана на Олимпиаде-2018 станут Анна Нечаевская и Андрей Ларьков (оба — лыжные гонки), Владислав Хадарин и Милена Быкова (оба — сноуборд), Евгения Тарасова (фигурное катание) и Владимир Ткачев (хоккей, резерв).

Среди тех, кто родился и делал первые шаги в спорте в Татарстане, но после сменил регион, в Пхенчхан поедут Динар Хафизуллин (хоккей), Руслан Самитов (бобслей), Лиана Ганеева, Ольга Сосина и Фануза Кадирова (хоккей).

Олимпийские игры в корейском Пхенчхане пройдут с 9 по 25 февраля. Всего участие в них примут 169 российских спортсменов, которые будут выступать в нейтральном статусе.