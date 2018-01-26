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Анна Нечаевская: До сих пор не верится, что выступлю на Олимпийских играх

26 января 2018, 15:18

Татарстанская лыжница заявила, что настроена показать свой максимум на Олимпиаде в Пхенчхане.
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(Казань, 26 января, «Татар-информ», Алексей Анисимов). Лыжница из Татарстана Анна Нечаевская в беседе с корреспондентом «Татар-информ» рассказала о своей подготовке к Олимпийским играм в Пхенчхане и атмосфере в российской лыжной команде. 

В четверг, 25 января, Олимпийский комитет России опубликовал состав национальной сборной на Олимпийские игры. В состав лыжной команды попали сразу два представителя Татарстана: Андрей Ларьков и Анна Нечаевская. Для обоих спортсменов Игры в Пхечхане станут первыми в карьере.

«Если честно, сейчас нет каких-то особых чувств, мне до сих пор не верится в это. Когда прилетим на место, я увижу все своими глазами, тогда и поверю до конца. Поэтому про шансы загадывать сейчас не совсем уместно. Но мне, как и любому другому спортсмену, хочется показать свой максимум, я настраиваюсь на это», — отметила Нечаевская. 

По словам лыжницы, женская сборная страны с 14 января находится на тренировочном сборе в австрийском Зеефельде. «Условия для тренировок здесь прекрасные: огромная протяженность трасс различного рельефа и сложности. Первую неделю нашего пребывания здесь были сильные снегопады, но нам это никак не помешало выполнять свою работу», — добавила спортсменка. 

Нечаевская также отметила, что в команде царит хорошая рабочая атмосфера. «Сейчас еще не все ясно — кого-то допускают, кого-то вычеркивают из списков. Я пытаюсь поменьше об этом думать и сконцентрироваться на своей подготовке. Конечно, вся эта ситуация не очень приятная, но ребята, не получившие приглашений на Олимпиаду, не опускают руки и продолжают тренироваться, а мы поддерживаем их как можем», — заключила девушка.


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