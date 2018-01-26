Детские фильмы из Казани победили на общероссийском конкурсе «Человек и Биосфера»

(Казань, 26 января, «Татар-информ»). Детские фильмы воспитанников казанских киношкол победили на общероссийском конкурсе «Человек и Биосфера», сообщается на сайте Всероссийского государственного института кинематографии имени С.А.Герасимова (ВГИК).
В категории «Документальный фильм» победителем стала Алена Кручинина за фильм «Зимние стихи». Она занимается в казанской киношколе «Черное и белое».
В номинации «Анимационный фильм» награжден фильм «Снегири». Его авторами стали Амалия Гарипова, Алена Кручинина и Булат Мавлекеев. Победители были награждены памятными дипломами.
Организатором конкурса стал Всероссийский государственный институт кинематографии имени С.А.Герасимова. Для участия в конкурсе принимались короткие фильмы разных жанров – документальные, игровые, анимационные, мультимедиа-проекты, а также фотографии, изобразительные работы и компьютерная графика.