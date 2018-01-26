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Культура

Детские фильмы из Казани победили на общероссийском конкурсе «Человек и Биосфера»

26 января 2018, 18:02

В категории «Документальный фильм» победителем стала Алена Кручинина за фильм «Зимние стихи».
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(Казань, 26 января, «Татар-информ»). Детские фильмы воспитанников казанских киношкол победили на общероссийском конкурсе «Человек и Биосфера», сообщается на сайте Всероссийского государственного института кинематографии имени С.А.Герасимова (ВГИК).

В категории «Документальный фильм» победителем стала Алена Кручинина за фильм «Зимние стихи». Она занимается в казанской киношколе «Черное и белое».

В номинации «Анимационный фильм» награжден фильм «Снегири». Его авторами стали Амалия Гарипова, Алена Кручинина и Булат Мавлекеев. Победители были награждены памятными дипломами.

Организатором конкурса стал Всероссийский государственный институт кинематографии имени С.А.Герасимова. Для участия в конкурсе принимались короткие фильмы разных жанров – документальные, игровые, анимационные, мультимедиа-проекты, а также фотографии, изобразительные работы и компьютерная графика.

 


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