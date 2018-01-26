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Экономика и финансы

СМИ: 50 Cent заработал за свой последний альбом 7,5 млн долларов в биткоинах

26 января 2018, 17:02

Рэпер Кертис Джеймс Джексон, известный под псевдонимом 50 Cent, был одним из первых, кто начал принимать криптовалюту в качестве платежного средства.
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(Казань, 26 января, «Татар-информ»). Рэпер Кертис Джеймс Джексон, известный под псевдонимом 50 Cent, заработал за свой последний альбом 7,5 млн долларов в биткоинах, сообщает ТАСС со ссылкой на TMZ.

Альбом «Animal Ambition» вышел в 2014 году. Музыкант был одним из первых, кто начал принимать в качестве платежного средства за свой альбом криптовалюту, курс которой на тот момент составлял примерно 662 доллара. 

В июле 2015 года 50 Cent объявил о своем банкротстве. Тогда он сообщил, что его активы не превышают 20 млн долларов, а долги возросли до 36 млн долларов.

В феврале прошлого года суд прекратил дело о финансовой несостоятельности рэпера, поскольку музыкант выплатил кредиторам более 22 млн долларов.


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