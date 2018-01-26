В Татарстане на помощь автоинспекторам пришел «студенческий десант»

(Казань, 26 января, «Татар-информ»). Студенческий «десант» из ТИСБИ ознакомился с работой сотрудников ГИБДД МВД по РТ, сообщила пресс-служба республиканской автоинспекции.

Учащиеся Университета управления «ТИСБИ» в рамках акции посетили административный комплекс ГИБДД МВД по РТ. Студентам продемонстрировали образцы автомобильной и мототехники, стоящей на вооружении у сотрудников ДПС. Показали специализированное оборудование, используемое для выявления нарушений ПДД в автоматическом режиме, улавливания паров алкоголя в выдыхаемом воздухе, а также для измерения светопропускаемости автостекол.

Студенты осмотрели телестудию, в которой автоинспекторы дают комментарии по актуальным вопросам безопасности дорожного движения, а затем направились в Музей истории республиканской автоинспекции. Здесь представлены образцы формы инспекторов прошлого века, приборы для измерения скорости, которыми пользовались до внедрения систем автоматической фиксации нарушений ПДД, и другие предметы, представляющие историческую ценность.

Затем с гостями встретился заместитель начальника УГИБДД МВД по РТ Юрий Ставниченко. Он рассказал о дорожно-транспортной ситуации в республике и основных причинах ДТП, рассказал о резонансных происшествий. Юрий Ставниченко напомнил юношам и девушкам об основных правилах, которые они должны соблюдать, будучи пешеходами, пассажирами, велосипедистами или водителями.

Затем студенты вместе с сотрудниками ГИБДД заступили на пост и приняли участие в контроле дорожного движения. Молодые люди увидели, как автоинспекторы выявляют и пресекают нарушения ПДД, оформляют административные материалы на нарушителей, исполняют другие обязанности.

По словам ребят, у многих из них в корне поменялось представление о работе сотрудников ГИБДД. А некоторые даже признались в том, что по окончании учебы подадут заявление о приеме в ряды дорожных полицейских.