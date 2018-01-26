В Нижнекамске по госпрограмме «Наш двор» облагородили еще один двор по улице Юности

(Казань, 26 января, «Татар-информ»). В Нижнекамске благодаря пилотной программе «Наш двор» преобразился двор с кирпичными высотками по улице Юности, сообщается на сайте Нижнекамского района РТ.



Во дворе, именуемым в народе «Четыре танкиста», появились скамейки, игровой комплекс для детей, а также отдельная площадка для раздельного сбора мусора. Помимо этого, решили вопрос с освещением и провели капитальный ремонт дорог и тротуаров.

В прошлом году в рамках этой же программы были отремонтированы дома по улице Юности № 12,14, 16 и 18, а также дом по улице Тукая. Все эти дома объединяет один большой двор.

В проекте активно участвовали и сами жильцы. Они выступали в роли дизайнеров и советчиков. Все проекты обсуждались на проектных семинарах, которые проходили в течение года. Вместе жильцы занимались и озеленением двора.