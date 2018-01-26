Дымовой пожарный извещатель спас жизнь одинокого пожилого человека в Татарстане

(Казань, 26 января, «Татар-информ»). Дымовой пожарный извещатель спас на пожаре одинокого пожилого человека в двухэтажном жилом доме на 16 квартир в деревне Чернышевка в Высокогорском районе Татарстана, сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по РТ.

Сообщение о пожаре поступило на единый номер вызова экстренных служб 112 в Высокогорском районе накануне в 16.22. На вызов отправились сотрудники пожарно-спасательной части №113. Они преодолели 10-километровое расстояние за 11 минут. На месте выяснилось, что пожар был потушен жителями дома до прибытия сотрудников МЧС. Все жители самостоятельно вышли из своих квартир.

Пожилая 90-летняя женщина проживала в квартире одна, передвигалась по квартире самостоятельно, но с большим трудом. Ее навещала соседка один раз в день. 28 июня 2017 года в этой квартире по социальной президентской программе помощи и поддержки престарелым одиноко проживающим людям были установлены три автономных пожарных извещателя. В рамках надзорно-профилактической операции «Жилище-2017» женщине вручили памятку о требованиях пожарной безопасности в быту.

Именно на звук этой сигнализации прибежали двое соседей. Они помогли бабушке выбраться, позвонили на номер 112 и подняли остальных жителей дома, чтобы те покинули квартиры. А затем вдвоем через окно закидали огонь снегом, используя лопаты. Потом выбросили тлеющие вещи через оконный проем в сугроб.

В результате пожара обгорел оконный блок, частично обои, стулья и пол на площади 2 кв. м.

Обстоятельства, способствующие развитию пожара, – позднее сообщение о пожаре, преклонный возраст женщины, которая состоит в списках одиноких и престарелых граждан.

Предварительная причина пожара – неосторожное обращение с огнем.

Справка

В 2016 году по инициативе Президента Татарстана Рустама Минниханова было принято решение о бесплатной установке дымовых пожарных извещателей для наиболее нуждающихся, неблагополучных, многодетных семей. Всего за время действия социальной акции по установке автономных пожарных извещателей, с их помощью спасены жизни 18 жителей республики, в том числе – 9 детей.