В Казани состоится спецпоказ фильма для незрячих и слабовидящих детей

(Казань, 26 января, «Татар-информ»). В кинотеатре «Мир» 30 января состоится благотворительный показ фильма «Жили-были мы» для слепых и слабовидящих детей и их родителей, сообщает Минкультуры РТ.



Художником-постановщиком выступил Александр Адабашьян. Одну из главных ролей в картине сыграл популярный актер Дмитрий Певцов. Он рассказал, что в фильме «Жили-были мы» есть чудо, добро, и любовь. «Поэтому надо бросать все и немедленно идти смотреть этот фильм», — прокомментировал актер картину.



«Жили-были мы» — это семейный фильм-сказка, снятый по мотивам повести «Хрустальный ключ». Фильм стал лауреатом III Международного конкурса имени Сергея Михалкова.



Также кинолента участвовала во многих отечественных кинофестивалях. Сейчас она номинирована на премию российской киноакадемии «Золотой Орел-2017» в номинации «Лучшая работа художника-постановщика».