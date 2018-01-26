«МетРесурс-А» поплатится за свалку отходов черного металла и лома

(Казань, 26 января, «Татар-информ»). Арское предприятие «МетРесурс-А» оштрафовано за несанкционированную свалку отходов черных металлов и лома. Отходы на территории организации экологи обнаружили в ходе вертолетного облета. Об этом сообщает сегодня пресс-служба Минэкологии РТ.

Нарушение природоохранного законодательства выявили инспекторы северного территориального управления Минэкологии РТ летом 2017 года. Площадь незаконного размещения отходов черных металлов и лома составила 40 кв. м. По данному факту экологи составили административный протокол по ст. 8.2. КоАП РФ (несоблюдение экологических и санитарно-эпидемиологических требований при обращении с отходами производства и потребления) и вынесли постановление о наложении штрафа в размере 100 тыс. рублей.

Организация «МетРесурс-А» обжаловала решение экологов в Арском районном суде. Суд оставил постановление инспекторов в силе. После этого данный вопрос был рассмотрен в Верховном суде РТ, который также оставил предыдущее решение без изменений. В случае неуплаты штрафа нарушитель будет привлечен к ответственности по ч.1 ст. 20.25 КоАП РФ (неуплата административного штрафа в срок).