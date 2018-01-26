ФК «КАМАЗ» предложил «Зениту» и «Лидсу» сыграть в «камень-ножницы-бумага»

(Казань, 26 января, «Татар-информ», Алексей Анисимов). Футбольный клуб «КАМАЗ» предложил питерскому «Зениту» и английскому «Лидс Юнайтед» сыграть в «камень-ножницы-бумага» — так автозаводцы «потролили» новый логотип футбольного клуба с Туманного Альбиона.

Обновленную эмблему «Лидса», на которой изображен торс футболиста в белой футболке, прикладывающего кулак к сердцу, оценили далеко не все — такой креатив вызвал неоднозначные отзывы футбольного сообщества.

SMM-специалисты питерского «Зенита» ответили англичанам и по аналогии придумали свою эмблему, где вместо кулака красуется «стрелка» из указательного и среднего пальцев.

Но «КАМАЗ» обошел всех: в клубе из Набережных Челнов вспомнили игру «камень-ножницы-бумага», взяли себе недостающий символ и предложили «Зениту» и «Лидсу» сыграть. «Готовы? Погнали!» — говорится по-русски и по-английски на страницах автозаводцев в социальных сетях.