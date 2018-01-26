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Экономика и финансы

В онлайн-распродаже «Киберпонедельник» примут участие более 100 магазинов

26 января 2018, 16:44

Перед началом акции организаторы выборочно проверят предложения магазинов на предмет подлинности заявленных цен и скидок.
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(Казань, 26 января, «Татар-информ»). В акции «Киберпонедельник» примут участие более 100 интернет-магазинов. Сама онлайн-распродажа пройдет 29 января, сообщается на сайте Национальной ассоциации дистанционной торговли (НАДТ).

Организаторы намерены привлечь около 1,8 млн пользователей. Перед началом акции организаторы выборочно проверят подготовленные предложения магазинов на предмет подлинности заявленных цен и скидок, подчеркнули в ассоциации.

«Киберпонедельник» — масштабная онлайн-распродажа, которая проводится в России с 2013 года.


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